В Украину отправились БМП Bradley из США (Видео)

Первую партию боевых машин Bradley в рамках соглашения о военной помощи США на 2,85 миллиарда долларов отправило в Украину транспортное управление США в конце января.
Об этом сообщила служба распространения визуальной информации министерства обороны США. Груз содержит более 60 Bradley.
"Брэдли" - это бронированные боевые машины, перевозящие пехоту в зоне боевых действий и обеспечивающие огневую поддержку.
#ICYMI, U.S. Transportation Command is delivering more than 60 Bradleys to #Ukraine as part of the United States’ $2.85 billion military aid agreement announced earlier this year. #Watch @USArmy Soldiers and contractors load the @ARCships Integrity at the Port of Charleston, NC. pic.twitter.com/AwN9oeJexa— USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) February 6, 2023
M2 Bradley – это основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США с 1980-х годов. Боевая машина получила название в честь американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.
/>БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими с машины и огневой поддержки их в период и после спешения. На ее базе создана боевая разведывательная машина M3 "Брэдли".
Основное оружие Bradley – 25-мм автоматическая пушка M242 Bushmaster. Дополнительно БМП имеет спаренный 7,62 мм пулемет M240C и пусковую установку ПТРК TOW.
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