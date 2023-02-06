В Украину отправились БМП Bradley из США (Видео)

15:47 06 февраля Киев, Украина

Первую партию боевых машин Bradley в рамках соглашения о военной помощи США на 2,85 миллиарда долларов отправило в Украину транспортное управление США в конце января.

Об этом сообщила служба распространения визуальной информации министерства обороны США. Груз содержит более 60 Bradley.

"Эта партия, содержащая более 60 "Брэдли", покинула берега Северного Чарльстона, Южная Каролина, на прошлой неделе и обеспечит украинские войска дополнительными наступательными и оборонными возможностями для защиты своих границ от незаконного вторжения россии", - говорится в сообщении.

"Брэдли" - это бронированные боевые машины, перевозящие пехоту в зоне боевых действий и обеспечивающие огневую поддержку.

#ICYMI, U.S. Transportation Command is delivering more than 60 Bradleys to #Ukraine as part of the United States’ $2.85 billion military aid agreement announced earlier this year. #Watch @USArmy Soldiers and contractors load the @ARCships Integrity at the Port of Charleston, NC. pic.twitter.com/AwN9oeJexa — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) February 6, 2023

"Брэдли" — это очень мощное транспортное средство, которое мы передаем украинцам. Мы надеемся, что это усилит их способность продвигаться вперед на поле боя и отвоевывать утраченные территории, поскольку у них будет оборудование, которое отвечает или даже превосходит то, что есть у россиян", - сказала командир 841-го транспортного батальона, подполковница армии США Ребекка Д'Анджело, которая помогала присматривать за загрузкой техники.

M2 Bradley – это основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США с 1980-х годов. Боевая машина получила название в честь американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.



/>БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими с машины и огневой поддержки их в период и после спешения. На ее базе создана боевая разведывательная машина M3 "Брэдли".



Основное оружие Bradley – 25-мм автоматическая пушка M242 Bushmaster. Дополнительно БМП имеет спаренный 7,62 мм пулемет M240C и пусковую установку ПТРК TOW.