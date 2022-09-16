В Украину направляются переданные Литвой бронетранспортеры M113



Об этом говорится в Twitter Миноброны Литвы.

"Военная поддержка Литвы для Украины продолжается. Гаубицы с боевыми повреждениями направляются в Литву, где мы организуем их ремонт. В то же время наши бронетранспортеры М113 продолжают свой путь на поле боя в Украине. Вместе к победе!" - говорится в сообщении.