В Украину направляются переданные Литвой бронетранспортеры M113
18:23 16 сентября Киев, Украина
Литва отправила в Украину бронетранспортеры M113, а из Украины в Литву для ремонта отправлены поврежденные на поле боя гаубицы.
Об этом говорится в Twitter Миноброны Литвы.
"Военная поддержка Литвы для Украины продолжается. Гаубицы с боевыми повреждениями направляются в Литву, где мы организуем их ремонт. В то же время наши бронетранспортеры М113 продолжают свой путь на поле боя в Украине. Вместе к победе!" - говорится в сообщении.
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