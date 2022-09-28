В Украину направляется корабль с тысячей тонн гуманитарной помощи

В ходе операции "Корабль для Украины" из французского порта Марсель в среду, 28 сентября, отправится судно с гуманитарным грузом.
Об этом сообщает МИД Франции.
Украине будут отправлены 15 пожарно-спасательных автомобилей, восемь полужестких надувных лодок, а также 19 тонн снаряжения для разминирования.
Кроме того, Украина получит 25 тонн медпрепаратов для неотложной помощи и реанимации и медицинский автомобиль, оснащенный рентгеновским оборудованием.
В составе груза – 60 тысяч продовольственных пайков, каждый из которых рассчитан на двухразовое питание, 48 тонн готовой пищи и 13 тонн молока, пять генераторов, стройматериалы и брезент.
/>Франция также передаст мосты протяженностью более 200 метров, которые можно использовать для оперативного ремонта гражданской инфраструктуры Украины. Речь идет о трех сборных мостах Bailey, приобретенных у французского государственного агентства Cerema, и трех модульных стальных мостах от компании Matière (один из них будет доставлен автотранспортом).
Из Констанцы груз доставят в гуманитарный центр в румынской Сучаве, а оттуда передадут ГСЧС, МОЗ, а также городам Чернигов, Харьков, Одесса и Стрый.
В МИД отметили, что в соответствии с обязательствами, взятыми страной на конференции в Лугано, Франция сосредоточится на восстановлении Черниговской области.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии