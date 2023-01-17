В Украину нанесет визит делегация Еврокомиссии

19:22 17 января Киев, Украина

2 февраля делегация Еврокомиссии прибудет в Киев во главе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сейчас готовимся ко встрече с делегацией Еврокомиссии во главе с госпожой Урсулой фон дер Ляйен, которая 2 февраля прибудет в Киев. Состоятся важные межправительственные консультации. "Сверим часы" по выполнению Украиной рекомендаций Европейской комиссии, оценим степень прогресса и поймем перспективы нашей совместной работы", - сказал Шмыгаль.



Сообщается, что на встрече стороны будут обсуждать движение к "промышленному безвизу", присоединение к Единому роуминговому пространству ЕС, интеграцию в единое пространство платежей в евро.