В Украину из Франции прибыла новая система залпового огня

16:11 29 ноября Киев, Украина

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину из Франции прибыла новая реактивная система залпового огня LRU.

Об этом он написал в Twitter.

"В Украину прибыл 4-й брат из семьи "Длинной руки" – LRU из Франции! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы между президентами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном", - написал он.