В Украину из Франции прибыла новая система залпового огня

16:11 29 ноября Киев, Украина

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину из Франции прибыла новая реактивная система залпового огня LRU.
 
Об этом он написал в Twitter.
"В Украину прибыл 4-й брат из семьи "Длинной руки" – LRU из Франции! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы между президентами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном", - написал он.
Предыдущие три установки Украина получила по итогам шестой встречи министров обороны союзников Украины в формате "Рамштайн" в октябре.

LRU (Lance Roquette Unitaire) – это французская модернизация американской РСЗО M270 на гусеничной платформе с высокой проходимостью.

В зависимости от модификации LRU имеет дальность полета снарядов более 80-85 км, а спутниковая система навигации и управления гарантирует высшую точность попадания.

Также есть германский вариант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) и итальянский – MLRS-I (MLRS Improved).