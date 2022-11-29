В Украину из Франции прибыла новая система залпового огня

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину из Франции прибыла новая реактивная система залпового огня LRU.
Об этом он написал в Twitter.
Предыдущие три установки Украина получила по итогам шестой встречи министров обороны союзников Украины в формате "Рамштайн" в октябре.
LRU (Lance Roquette Unitaire) – это французская модернизация американской РСЗО M270 на гусеничной платформе с высокой проходимостью.
В зависимости от модификации LRU имеет дальность полета снарядов более 80-85 км, а спутниковая система навигации и управления гарантирует высшую точность попадания.
Также есть германский вариант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) и итальянский – MLRS-I (MLRS Improved).
LRU (Lance Roquette Unitaire) – это французская модернизация американской РСЗО M270 на гусеничной платформе с высокой проходимостью.
В зависимости от модификации LRU имеет дальность полета снарядов более 80-85 км, а спутниковая система навигации и управления гарантирует высшую точность попадания.
Также есть германский вариант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) и итальянский – MLRS-I (MLRS Improved).
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