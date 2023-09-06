В украинском плену возросло количество российских оккупантов - Юсов

15:06 06 сентября Киев, Украина

За последнее время количество российских военных, находящихся в украинском плену, значительно возросло. Об этом заявил Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны, в ходе своего интервью.

Юсов подчеркнул, что россия активно работает по возвращению украинских военнопленных, и это происходит по различным причинам, включая соображения внутриполитической стабильности и обеспечения безопасности. Тем не менее, он также отметил, что в украинском плену находятся и российские военнопленные, и их число в последний период значительно увеличилось.

Следует отметить, что согласно Женевским конвенциям, обязательных обменов пленными во время войны не предусматривается. Тем не менее, представитель ГУР МОУ подчеркнул, что Украина не ожидает окончания боевых действий, чтобы начать возвращать своих граждан из плена.
 
"Мы активно работаем по возвращению защитников Мариуполя и всех остальных городов Украины из плена, и будем продолжать это делать. Факт того, что уже около 2,6 тысяч защитников вернулись домой в условиях полномасштабной войны, говорит о нашем настойчивом усилии. Не многие могут похвастаться таким опытом", - подчеркнул Юсов.