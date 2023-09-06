В украинском плену возросло количество российских оккупантов - Юсов

"Мы активно работаем по возвращению защитников Мариуполя и всех остальных городов Украины из плена, и будем продолжать это делать. Факт того, что уже около 2,6 тысяч защитников вернулись домой в условиях полномасштабной войны, говорит о нашем настойчивом усилии. Не многие могут похвастаться таким опытом", - подчеркнул Юсов.