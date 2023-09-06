В украинском плену возросло количество российских оккупантов - Юсов

За последнее время количество российских военных, находящихся в украинском плену, значительно возросло. Об этом заявил Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны, в ходе своего интервью.
Юсов подчеркнул, что россия активно работает по возвращению украинских военнопленных, и это происходит по различным причинам, включая соображения внутриполитической стабильности и обеспечения безопасности. Тем не менее, он также отметил, что в украинском плену находятся и российские военнопленные, и их число в последний период значительно увеличилось.
Следует отметить, что согласно Женевским конвенциям, обязательных обменов пленными во время войны не предусматривается. Тем не менее, представитель ГУР МОУ подчеркнул, что Украина не ожидает окончания боевых действий, чтобы начать возвращать своих граждан из плена.
Юсов подчеркнул, что россия активно работает по возвращению украинских военнопленных, и это происходит по различным причинам, включая соображения внутриполитической стабильности и обеспечения безопасности. Тем не менее, он также отметил, что в украинском плену находятся и российские военнопленные, и их число в последний период значительно увеличилось.
Следует отметить, что согласно Женевским конвенциям, обязательных обменов пленными во время войны не предусматривается. Тем не менее, представитель ГУР МОУ подчеркнул, что Украина не ожидает окончания боевых действий, чтобы начать возвращать своих граждан из плена.
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