В Украинском доме состоялась церемония принятия присяги. Ее приняли 232 новых судей

20:40 15 декабря Киев, Украина

Сегодня в Украинском доме состоялась церемония принятия присяги судьями Украины. В мероприятии приняли участие 232 новоиспеченных судьи

Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 15 декабря.



Сначала заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов объявил фамилии 232 судей, которые принимают присягу. Затем судья Старовыжевского районного суда Волынской области Адам Малюта зачитал текст присяги, подписал его и передал президенту.



Зеленский поздравил судей с принятием присяги и напомнил, что сегодня в Украине также отмечают их профессиональный праздник – День работников суда, который был введен 20 лет назад.



Как подчеркнул Зеленский, "статус судьи – почетный, но одновременно очень ответственный и важный". Он отметил, что впереди судей ждет много сложной и часто неблагодарной работы, ведь у каждой стороны судебного процесса – свое видение справедливости.

"Ваша миссия – быть стражами объективности, непредвзятости, честности, верховенства права и равенства всех перед законом. И я верю, что именно эти принципы вы будете защищать всегда во время юридических "битв" сторон в правовом поле", – сказал президент.

Он пожелал новоназначенным судьям успехов в работе во имя правосудия, справедливости и на благо Украинского государства.