В украинской таможне новая череда увольнений

Кадровые изменения произошли среди сотрудников Государственной таможенной службы Украины. Пресс-служба ведомства сообщила о пяти уволенных руководителях региональных таможен.
Указано, что вскоре будут назначены новые руководители этих таможен, среди основных задач которых будет обеспечение курса на реформирование таможни и налаживание эффективной работы территориальных подразделений.
Накануне стало известно, что Кабмин уволил врио главы Гостаможни Андрея Павловского. Он пробыл на этой должности чуть больше двух месяцев. Ведомство возглавил Евгений Ентис.
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