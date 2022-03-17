В украинской таможне новая череда увольнений

17:15 23 октября Киев, Украина

Кадровые изменения произошли среди сотрудников Государственной таможенной службы Украины. Пресс-служба ведомства сообщила о пяти уволенных руководителях региональных таможен.

"Сегодня уволены от выполнения обязанностей начальника таможни Гостаможслужбы руководители: Киевской (Сличко С.В.), Галицкой (Цабак В.Я.), Волынской (Висьтак И.Я.), Буковинской (Терещук Ю.В.), Днепровской (Мусиенко А.И.), Координационно-мониторинговой (Нидерман С.С.) таможен", – говорится в сообщении.

Указано, что вскоре будут назначены новые руководители этих таможен, среди основных задач которых будет обеспечение курса на реформирование таможни и налаживание эффективной работы территориальных подразделений.