В украинской энергосистеме сохраняется дефицит - Укрэнерго

13:44 07 декабря Киев, Украина

По состоянию на 7 декабря в энергосистеме Украины все еще сохраняется существенный дефицит в результате массированной атаки 5 декабря.

Об этом сообщила НЭК Укрэнерго в среду, 7 декабря.

В компании обратили внимание на превышение таких лимитов в некоторых регионах, объяснив этим применение режима аварийных отключений. Вместе с тем, сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением на востоке Украины.
 
"Враг вчера вечером повторно обстрелял сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, в то время как температура в этом регионе достигла отметки минус 17С. В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы", – заявили в компании.
 
При этом в целом поэтапное возобновление энергосистемы после ракетной атаки продолжается.
 
"На атомных станциях продолжается процесс нагрузки блоков, которые отключались из-за повреждения электросетей, к плановым показателям. Также ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ракетной атаки в Киевской и Одесской областях, налаживают электроснабжение регионов по резервным схемам", – отметили в Укрэнерго.