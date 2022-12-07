В украинской энергосистеме сохраняется дефицит - Укрэнерго

По состоянию на 7 декабря в энергосистеме Украины все еще сохраняется существенный дефицит в результате массированной атаки 5 декабря.
Об этом сообщила НЭК Укрэнерго в среду, 7 декабря.
В компании обратили внимание на превышение таких лимитов в некоторых регионах, объяснив этим применение режима аварийных отключений. Вместе с тем, сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением на востоке Украины.
Об этом сообщила НЭК Укрэнерго в среду, 7 декабря.
В компании обратили внимание на превышение таких лимитов в некоторых регионах, объяснив этим применение режима аварийных отключений. Вместе с тем, сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением на востоке Украины.
При этом в целом поэтапное возобновление энергосистемы после ракетной атаки продолжается.
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