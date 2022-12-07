В украинской энергосистеме сохраняется дефицит - Укрэнерго

13:44 07 декабря Киев, Украина





Об этом сообщила НЭК



В компании обратили внимание на превышение таких лимитов в некоторых регионах, объяснив этим применение режима аварийных отключений. Вместе с тем, сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением на востоке Украины. По состоянию на 7 декабря в энергосистеме Украины все еще сохраняется существенный дефицит в результате массированной атаки 5 декабря.Об этом сообщила НЭК Укрэнерго в среду, 7 декабря.В компании обратили внимание на превышение таких лимитов в некоторых регионах, объяснив этим применение режима аварийных отключений. Вместе с тем, сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением на востоке Украины.

"Враг вчера вечером повторно обстрелял сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, в то время как температура в этом регионе достигла отметки минус 17С. В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы", – заявили в компании.

При этом в целом поэтапное возобновление энергосистемы после ракетной атаки продолжается.