В украинской делегации в ТКГ появится собственный спикер

06:48 15 Сентябрь Киев, Украина

Украинцы мало знают о работе Трехсторонней контактной группы, поскольку получали "достаточно сухие" информационные сообщения.

Для того, чтобы больше информировать людей о работе Трехсторонней контактной группы, будет введена должность спикера украинской делегации. Он будет делать все заявления от имени украинских политиков, которые состоят в ТКГ.