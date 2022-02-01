В украинской делегации в ТКГ появится собственный спикер

Украинцы мало знают о работе Трехсторонней контактной группы, поскольку получали "достаточно сухие" информационные сообщения.
Для того, чтобы больше информировать людей о работе Трехсторонней контактной группы, будет введена должность спикера украинской делегации. Он будет делать все заявления от имени украинских политиков, которые состоят в ТКГ.
Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Потому принято решение о том, что сейчас идет подбор, будет введено такую должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заданием которого будет как раз фокусироваться все сигналы, "one voice" от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться", - сказал Резников.
"Потому принято решение о том, что сейчас идет подбор, будет введено такую должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заданием которого будет как раз фокусироваться все сигналы, "one voice" от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться", - сказал Резников.
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