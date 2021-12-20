В украинских городах появятся центры креативной экономики

В госбюджете Украины заложено более 110 млн гривен на создание и развитие в городах различного масштаба и с различными социально-экономическими условиями центров креативной экономики.
Об этом сообщает сайт Кабмина.
Проект постановления, разработанный Минрегионом, был принят 17 марта на заседании правительства.
Центры будут стимулировать повышение экономической активности в регионах, культивировать smart-предпринимательство и способствовать снижению безработицы и эмиграции молодежи. Планируется, что они будут включать создание лабораторий, IT-школы, микропроизводство, креативные пространства для обучения и коворкинга.
В государственном бюджете на 2021 год на создание таких центров предусмотрено более 110 млн гривен. Средства будут направлены, в частности на строительство (новое, реконструкция или капитальный ремонт) зданий, в которых будут создаваться центры креативной экономики, а также на изготовление проектной документации.
Предложения по перечню проектов будут формироваться местными государственными администрациями, исполнительными органами местных советов и подаваться на утверждение Минрегиона.
Среди основных условий предоставления финансирования - соответствие проекта по созданию центров креативной экономики приоритетам, определенным в программных и стратегических документах развития территорий, наличие финансово-экономического обоснования способности долгосрочного функционирования центра креативной экономики, кроме того, проекты должны соответствовать принципам безбарьерности, срок их реализации не должен превышать 2 года.
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