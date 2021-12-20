В украинских городах появятся центры креативной экономики

20:48 17 Март Киев, Украина

госбюджете Украины заложено более 110 млн гривен на создание и развитие в городах различного масштаба и с различными социально-экономическими условиями центров креативной экономики.

Об этом сообщает сайт Кабмина.

Проект постановления, разработанный Минрегионом, был принят 17 марта на заседании правительства.

"Государственной стратегией регионального развития на 2021-2027 годы реализуется цель "Повышение уровня конкурентоспособности регионов", в рамках которой предполагается распространение практики образования центров развития креативной экономики в городах различного масштаба и с различными социально-экономическими условиями. Создание центров креативной экономики позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и будет способствовать развитию бизнеса в креативном секторе экономики", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Центры будут стимулировать повышение экономической активности в регионах, культивировать smart-предпринимательство и способствовать снижению безработицы и эмиграции молодежи. Планируется, что они будут включать создание лабораторий, IT-школы, микропроизводство, креативные пространства для обучения и коворкинга.



В государственном бюджете на 2021 год на создание таких центров предусмотрено более 110 млн гривен. Средства будут направлены, в частности на строительство (новое, реконструкция или капитальный ремонт) зданий, в которых будут создаваться центры креативной экономики, а также на изготовление проектной документации.



Предложения по перечню проектов будут формироваться местными государственными администрациями, исполнительными органами местных советов и подаваться на утверждение Минрегиона.



Среди основных условий предоставления финансирования - соответствие проекта по созданию центров креативной экономики приоритетам, определенным в программных и стратегических документах развития территорий, наличие финансово-экономического обоснования способности долгосрочного функционирования центра креативной экономики, кроме того, проекты должны соответствовать принципам безбарьерности, срок их реализации не должен превышать 2 года.