В Украине завершена разработка собственной Стратегии кибербезопасности

В Национальном центре кибербезопасности сообщили об окончании работ над Стратегией кибербезопасности Украины. На согласование и доработку СНБО ее передадут в ближайшие дни.
Об этом во время форума "Украина 30" сообщила глава службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности СНБО Наталья Ткачук.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о начале разработки Стратегии кибербезопасности еще в сентябре 2020 года. По его словам, Стратегия существенно усилит оборону составляющую киберпространства страны.
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