В Украине завершена разработка собственной Стратегии кибербезопасности

13:48 13 Май Киев, Украина

В Национальном центре кибербезопасности сообщили об окончании работ над Стратегией кибербезопасности Украины. На согласование и доработку СНБО ее передадут в ближайшие дни.

Об этом во время форума "Украина 30" сообщила глава службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности СНБО Наталья Ткачук.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время этот проект будет вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины... Документ является открытым и в полном объеме размещен на сайте СНБО", - заявила Ткачук.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о начале разработки Стратегии кибербезопасности еще в сентябре 2020 года. По его словам, Стратегия существенно усилит оборону составляющую киберпространства страны.