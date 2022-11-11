В Украине завершен сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса

16:04 11 ноября Киев, Украина

По состоянию на 11 ноября, собраны более 58 млн тонн урожая основных сельхозкультур. Полностью завершен сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса. Об этом сообщает Минагрополитики.

"Украинские аграрии к 11 ноября собрали 58,11 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с общей площади 16,08 млн га , при этом за период 4-11 ноября собрала 5 млн тонн с 0,94 млн га", - сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Сообщается, что завершен сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса. Просо собрано с 95% (без изменений за неделю), гречихи – с 95% (без изменений), подсолнечника - с 93% (+ процентных пунктов), сои - с 91% (+6 п.п.), сахарной свеклы - с 83% (+10 п.п.), кукурузы - с 39% (+9 п.п.)



По данным Минагрополитики, окончательный урожай пшеницы в текущем сезоне составил 19,2 млн тонн с 4,7 млн га, ячменя - 5,5 млн тонн с 1,6 млн га, рапса - 3,1 млн тонн с 1,96 млн га , гороха - 261 тыс. тонн из 111,5 тыс. га.