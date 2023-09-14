15:22 14 сентября Киев, Украина





Об этом чиновник сообщил на совместном брифинге с прокурором МУС Каримом Ханом в Киеве.



Костин указал, что появление такого офиса "повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые россия продолжает ежедневно совершать против Украины" Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что в Украине заработал полевой Офис Международного уголовного суда (МУС) - крупнейшее иностранное представительство за пределами Гааги.Об этом чиновник сообщил на совместном брифинге с прокурором МУС Каримом Ханом в Киеве.Костин указал, что появление такого офиса "повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые россия продолжает ежедневно совершать против Украины"

"Мы делаем все возможное, чтобы следователи Международного уголовного суда могли все увидеть своими глазами и сделать собственные беспристрастные выводы", - отметил генпрокурор.

В свою очередь Хан подчеркнул, что "не только Украина и МУС, но и весь мир объединяется ради правосудия всюду, где люди живут в терроре, неуверенности".

"И мы пытаемся достичь того, чтобы верховенство права стало сильнее и весомее", — сказал прокурор.

По его словам, представители МУС постоянно находятся в Украине и занимаются фиксацией и расследованием преступлений российских оккупантов с мая 2022 года.



Что известно о создании Офиса МУС в Украине

Костин 4 марта рассказал, что правительство приняло проект Соглашения между Кабинетом министров и Международным уголовным судом о создании Офиса МУС в Украине.



23 марта у здания Международного уголовного суда в Гааге состоялось подписание соглашения об открытии в Украине Офиса прокурора МУС. Тогда Костин подчеркнул, что появление Офиса МУС в Украине "позволит команде прокурора Хана более интенсивно и более эффективно работать по расследованию военных преступлений, совершенных россией против украинцев".



Украина сотрудничает с Международным уголовным судом еще с 2014 года, в частности, в связи с преступлениями, совершенными после вторжения россии в Украину и оккупации Крыма. После 24 февраля 2022 года сотрудничество с МУС интенсифицировалось. Украина признает юрисдикцию МУС на своей территории, хотя и не ратифицировала Римский устав – основополагающий документ МУС. В случае Украины, МУС может расследовать военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные в Украине. Однако, чтобы наказать российское руководство за преступление агрессии, Украина продвигает идею создания специального трибунала.