В Украине запретили продажу сигарет и алкоголя в Duty Free

Верховная Рада приняла законопроект о запрете продажи сигарет и алкоголя в Duty Free. Эту информацию сообщил Ярослав Железняк, депутат парламента, в своем аккаунте в Telegram 10 августа.
По его словам, законопроект с номером 9315 получил поддержку 276 народных депутатов во время пленарного заседания.
По его словам, законопроект с номером 9315 получил поддержку 276 народных депутатов во время пленарного заседания.
Даниил Гетманцев, руководитель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, напомнил, что законопроект №9315 направлен на внесение поправок в Таможенный кодекс и другие законодательные акты, с целью борьбы с незаконным оборотом табачных изделий.
Предложено ввести временный запрет на дьюти-фри для магазинов, находящихся на территориях близких к зонам боевых действий, а также ограничить продажу (поставку) товаров по кодам 2401-2404 товарной номенклатуры в соответствии с Всемирной таможенной организацией.
В мае временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию незаконного оборота табачных изделий обнаружила схему, связанную с магазинами дьюти-фри. Если в 2021 году было функционировало 48 таких магазинов, то после начала войны осталось всего 15. Несмотря на ограничения на пересечение границы, в 2022 году было реализовано 20 миллионов пачек сигарет, против 27 миллионов пачек за предыдущий год.
Результаты расследования свидетельствуют о том, что в одной из точек пропуска средний объем покупки составляет 30-35 пачек сигарет, в то время как на других пунктах - лишь 5-7 пачек, что нарушает установленное ограничение в 2 пачки на человека. Количество произведенных и проданных сигарет в режиме дьюти-фри также несоответствует на сотни тысяч пачек.
Согласно оценкам Гетманцева, государственный бюджет теряет около $1 миллиарда в месяц из-за нарушений в обороте трех товаров с акцизным налогом.
В мае временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию незаконного оборота табачных изделий обнаружила схему, связанную с магазинами дьюти-фри. Если в 2021 году было функционировало 48 таких магазинов, то после начала войны осталось всего 15. Несмотря на ограничения на пересечение границы, в 2022 году было реализовано 20 миллионов пачек сигарет, против 27 миллионов пачек за предыдущий год.
Результаты расследования свидетельствуют о том, что в одной из точек пропуска средний объем покупки составляет 30-35 пачек сигарет, в то время как на других пунктах - лишь 5-7 пачек, что нарушает установленное ограничение в 2 пачки на человека. Количество произведенных и проданных сигарет в режиме дьюти-фри также несоответствует на сотни тысяч пачек.
Согласно оценкам Гетманцева, государственный бюджет теряет около $1 миллиарда в месяц из-за нарушений в обороте трех товаров с акцизным налогом.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии