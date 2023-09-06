В Украине запретили продажу сигарет и алкоголя в Duty Free

15:44 10 августа Киев, Украина





По его словам, законопроект с номером 9315 получил поддержку 276 народных депутатов во время пленарного заседания. Верховная Рада приняла законопроект о запрете продажи сигарет и алкоголя в Duty Free. Эту информацию сообщил Ярослав Железняк, депутат парламента, в своем аккаунте в Telegram 10 августа.По его словам, законопроект с номером 9315 получил поддержку 276 народных депутатов во время пленарного заседания.

"Вот и приняли закон об ограничении продаж алкоголя и сигарет в режиме дьюти-фри! Таким образом, бюджет увеличится на 5-7 миллиардов в год", - поделился он и добавил, что фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" не поддержали данный законопроект.

Даниил Гетманцев, руководитель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, напомнил, что законопроект №9315 направлен на внесение поправок в Таможенный кодекс и другие законодательные акты, с целью борьбы с незаконным оборотом табачных изделий.

"Данный законопроект разработан для прекращения использования схемы уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость и акцизный налог при проведении операций по продаже табачных изделий в магазинах дьюти-фри", - отметил Гетманцев.

Предложено ввести временный запрет на дьюти-фри для магазинов, находящихся на территориях близких к зонам боевых действий, а также ограничить продажу (поставку) товаров по кодам 2401-2404 товарной номенклатуры в соответствии с Всемирной таможенной организацией.



В мае временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию незаконного оборота табачных изделий обнаружила схему, связанную с магазинами дьюти-фри. Если в 2021 году было функционировало 48 таких магазинов, то после начала войны осталось всего 15. Несмотря на ограничения на пересечение границы, в 2022 году было реализовано 20 миллионов пачек сигарет, против 27 миллионов пачек за предыдущий год.



Результаты расследования свидетельствуют о том, что в одной из точек пропуска средний объем покупки составляет 30-35 пачек сигарет, в то время как на других пунктах - лишь 5-7 пачек, что нарушает установленное ограничение в 2 пачки на человека. Количество произведенных и проданных сигарет в режиме дьюти-фри также несоответствует на сотни тысяч пачек.



Согласно оценкам Гетманцева, государственный бюджет теряет около $1 миллиарда в месяц из-за нарушений в обороте трех товаров с акцизным налогом.