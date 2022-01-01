В Украине вводится практика заочного осуждения

ВР поддержала законопроект, который позволит заочно осудить скрывающихся от следствия и суда в Российской Федерации или на временно оккупированных территориях.
Соответствующий законопроект №2164 о заочном осуждении поддержали 258 парламентариев, сообщается на сайте Рады.
Согласно закону заочный порядок осуждения может быть применен только к гражданам, пребывающим на временно оккупированных территориях Украины или в Российской Федерации – государстве, которое признано страной-агрессором, и/или которые объявлены в международный розыск. Отмечается, что несовершеннолетних это не коснется.
Также в отношении скрывающихся от следствия лиц могут проводить специальное досудебное расследование на основании постановления следственного судьи.
Согласно закону заочный порядок осуждения может быть применен только к гражданам, пребывающим на временно оккупированных территориях Украины или в Российской Федерации – государстве, которое признано страной-агрессором, и/или которые объявлены в международный розыск. Отмечается, что несовершеннолетних это не коснется.
Также в отношении скрывающихся от следствия лиц могут проводить специальное досудебное расследование на основании постановления следственного судьи.
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