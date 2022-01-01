В Украине вводится практика заочного осуждения

Соответствующий законопроект №2164 о заочном осуждении поддержали 258 парламентариев, сообщается на сайте Рады.



Согласно закону заочный порядок осуждения может быть применен только к гражданам, пребывающим на временно оккупированных территориях Украины или в Российской Федерации – государстве, которое признано страной-агрессором, и/или которые объявлены в международный розыск. Отмечается, что несовершеннолетних это не коснется.



Также в отношении скрывающихся от следствия лиц могут проводить специальное досудебное расследование на основании постановления следственного судьи.

"Приняли законопроект, который даст возможность заочно осудить на территории Украины тех, кто скрывается от правосудия в России или на оккупированных территориях. Позволит осудить ту беркутню, которую мы обменяли на пленных и которые сегодня отрабатывают уже ОМОНом в Москве. Позволит осудить тех, кто убивал наших ребят на войне, а сейчас скрывается на оккупированных территориях. Я знаю, что это не вернет семьям их родных, но у нас в Украине эти люди будут иметь приговор за все, что они совершили, а когда-то, надеюсь, закончат и в наших тюрьмах", - написала в Facebook народный депутат, член комитета рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.