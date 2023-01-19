В Украине вводится новый инструмент поиска пропавших без вести

В Украине вводится новый инструмент поиска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам омбудсмена, о внедрении этого инструмента он договорился во время встречи в Анкаре с российской коллегой Татьяной Москальковой.
Теперь граждане Украины могут обращаться к уполномоченному о получении или проверке необходимых данных о пропавших без вести лицах, которые могут находиться на территории рф или на временно оккупированных территориях Украины.
По словам омбудсмена, о внедрении этого инструмента он договорился во время встречи в Анкаре с российской коллегой Татьяной Москальковой.
Теперь граждане Украины могут обращаться к уполномоченному о получении или проверке необходимых данных о пропавших без вести лицах, которые могут находиться на территории рф или на временно оккупированных территориях Украины.
Обратиться можно по телефону горячей линии 0800-50-17-20, 044-299-74-08 или другим способом, указанным на сайте Омбудсмена.
Для всестороннего и эффективного взаимодействия при подготовке обращений рекомендуют предоставлять развернутую информацию о разыскиваемых лицах. Общественным объединениям, учреждениям и организациям, которые занимаются обозначенными вопросами, советуют предоставлять имеющиеся документы комплексно, списками разыскиваемых лиц с имеющимися и необходимыми для поиска данными.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии