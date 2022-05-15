В Украине вступил в действие закон о запрете пророссийских партий

09:47 15 мая Киев, Украина

Как сообщили на сайте Верховной рады, вчера президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в Украине. Сегодня, 15 мая, этот закон вступил в силу.

Отмечается, что закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий был направлен на подпись Зеленскому 6 мая. Сегодня документ возвращен в парламент с подписью президента.

По словам представителя Рады в Конституционном суде Ольги Совгири, закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Парламент принял закон о запрете пророссийских партий в Украине 3 мая.

Напомним, 20 марта СНБО приостановил деятельность ряда партий на время военного положения: ОПЗЖ, Партии Шария, Наши, Оппозиционного блока, Левой оппозиции, Союза левых сил, Государства, Прогрессивной социалистической партии Украины, Социалистической партии Украины, Социалистов, Блока Владимира Сальдо.

Уже на следующий день был зарегистрирован законопроект о запрете пророссийских партий. А позже появился законопроект о процедуре запрета пророссийских партий. В случае запрета судом партии, имущество, средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность государства.