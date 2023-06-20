В Украине возобновят "большую приватизацию". Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который возобновляет большую приватизацию и оптимизирует структуры Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).
Об этом в Telegram сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Согласно карточке законопроекта №8250 на сайте Верховной рады, президент подписал закон 20 июня.
В ФГИУ отметили, что документ, который должен усовершенствовать структуру управления Фондом, позволить правительству возобновить большую приватизацию и повысить эффективность работы с находящимся под санкциями имуществом.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Согласно карточке законопроекта №8250 на сайте Верховной рады, президент подписал закон 20 июня.
В ФГИУ отметили, что документ, который должен усовершенствовать структуру управления Фондом, позволить правительству возобновить большую приватизацию и повысить эффективность работы с находящимся под санкциями имуществом.
Подписанный закон позволяет председателю Фонда самостоятельно назначать и увольнять заместителей, устанавливает запрет занимать должности руководителей предприятий и членов наблюдательных советов подсанкционным лицам и гражданам стран-агрессоров. Также отменяется процедура согласования директоров предприятий, находящихся в управлении ФГИУ, с местными властями.
Кроме этого, документ вносит изменения в работу с подсанкционным имуществом:
- по решению ВАКС подсанкционное имущество будет передаваться ФГИУ;
- ФГИУ будет самостоятельно принимать управленческие решения по такому имуществу (приватизация, продажа, аренда или управление);
- все полученные средства будут направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
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