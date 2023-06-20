В Украине возобновят "большую приватизацию". Зеленский подписал закон

16:07 20 июня Киев, Украина





Об этом в Telegram сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.



Согласно карточке законопроекта №8250 на сайте Верховной рады, президент подписал закон 20 июня.



В ФГИУ отметили, что документ, который должен усовершенствовать структуру управления Фондом, позволить правительству возобновить большую приватизацию и повысить эффективность работы с находящимся под санкциями имуществом. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект , который возобновляет большую приватизацию и оптимизирует структуры Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).Об этом в Telegram сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.Согласно карточке законопроекта №8250 на сайте Верховной рады, президент подписал закон 20 июня.В ФГИУ отметили, что документ, который должен усовершенствовать структуру управления Фондом, позволить правительству возобновить большую приватизацию и повысить эффективность работы с находящимся под санкциями имуществом.

"Благодаря совместной работе президента, Верховной рады и правительства мы возобновляем крупную приватизацию. Привлечение частных инвестиций в государственные предприятия – это новые технологии, модернизация экономики, развитие инфраструктуры и повышение конкурентоспособности нашей страны", — сказал глава ФГИУ Рустем Умеров.

Подписанный закон позволяет председателю Фонда самостоятельно назначать и увольнять заместителей, устанавливает запрет занимать должности руководителей предприятий и членов наблюдательных советов подсанкционным лицам и гражданам стран-агрессоров. Также отменяется процедура согласования директоров предприятий, находящихся в управлении ФГИУ, с местными властями.



Кроме этого, документ вносит изменения в работу с подсанкционным имуществом: