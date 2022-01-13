В Украине возобновлена большая приватизация

16:10 29 Апрель Киев, Украина

Владимир Зеленский подписал Закон О внесении изменения в раздел V Заключительные и переходные положения Закона Украины О приватизации государственного и коммунального имущества по восстановлению проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации №1365-ІХ.
 
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон был принят парламентом 30 марта 2021 года.

"Этот закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией с марта 2020 года", - подчеркнули в Офисе президента.

Так, согласно документу, в период карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, предложивший максимальную цену и взявший на себя обязательства по выполнению условий продажи.
"Неизменной остается наша цель на приватизацию государственных предприятий, которые часто управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции. Более того, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и роста благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создавать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций ", - подчеркнул Зеленский.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.