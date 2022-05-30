В Украине воюют все еще "отбывающие наказание" чеченцы

09:27 30 мая Киев, Украина

Пропаганда рф называет украинских военнослужащих "террористами и экстремистами". Настоящие же, официально признанные террористы и экстремисты воюют против Украины на стороне рф.

Власти Чечни возобновили набор добровольцев в свои подразделения — об этом они 25 мая сообщили в своем «Канале добровольцев». До этого набор приостанавливали после публикации разведкой Минобороны Украины поименных списков добровольцев, воюющих в чеченских подразделениях. О том, что в них оказались осужденные, у которых еще не истек срок наказания, выяснили журналисты «Можем объяснить».



Журналисты сопоставили список добровольцев, ранее опубликованный украинской разведкой, и решения на сайтах российских судов, и описали несколько таких случаев.

Один из них — судимый за два особо тяжких преступления рецидивист Лема Охаев. Во время заключения руководство колонии характеризовало его «как склонного к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов». Это человек — «изучающий, пропагандирующий, исповедующий либо распространяющий экстремистскую идеологию».

Другой "денацификатор" Украины — земляк Охаева, судимый за участие в массовых беспорядках Хасан Арсаханов. Он в том же списке и под административным надзором до 2026-го. Он не имеет права покидать родной город, но воюет в Украине.

Еще один упомянутый в статье заключенный Тамерлан Магамерзуев был приговорен к принудительным работам в марте 2022 года, однако вместо этого, уехал в Украину, пропустив также заседания суда по другому делу. Издание отмечает, что до исполнения наказания он не имел права пересекать границы рф.



Всего, по подсчетам «Можем объяснить», из 953 отправившихся из Чечни в Украину добровольцев по меньшей мере 101 человек «с уголовным прошлым и настоящим».