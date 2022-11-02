В Украине в следующем году появится система борьбы с беспилотниками Vampire

15:29 02 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Defense News со ссылкой на представителя Пентагона.



Еще 24 августа Пентагон объявил, что отправит Украине систему пусковых установок ракет с лазерной наводкой, которые могут быть быстро установлены на кузове гражданского грузовика. Пентагон еще не утвердил контракт на поставку этой системы. США намерены отправить Украине систему борьбы с беспилотниками Vampire до середины 2023 года, подписание контракта ожидается в течение нескольких месяцев.Об этом сообщает Defense News со ссылкой на представителя Пентагона.Еще 24 августа Пентагон объявил, что отправит Украине систему пусковых установок ракет с лазерной наводкой, которые могут быть быстро установлены на кузове гражданского грузовика. Пентагон еще не утвердил контракт на поставку этой системы.

"Противовоздушная оборона остается нашим приоритетом, и мы будем продолжать сосредотачиваться на этом и работать так быстро, как только сможем", - заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

"Что касается Vampire, то мы ожидаем подписание контракта в течение следующих нескольких месяцев, и сейчас мы ожидаем, что поставка будет осуществлена в середине 2023 года", - добавил он.

Модульное ракетное оборудование L3Harris использует боеприпасы с лазерной наводкой для поражения наземных или воздушных целей, в том числе беспилотных авиационных комплексов.



По словам представителя компании, L3Harris планирует поставить Vampire в течение 9-месячного срока, как того требует Пентагон, после того как компания получит контракт.



28 октября стало известно, что Пентагон отправляет Украине новый пакет оружия и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов, чтобы усилить усилия по выводу российских войск из ключевых районов на юге в конце зимы.