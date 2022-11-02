В Украине в следующем году появится система борьбы с беспилотниками Vampire

США намерены отправить Украине систему борьбы с беспилотниками Vampire до середины 2023 года, подписание контракта ожидается в течение нескольких месяцев.
Об этом сообщает Defense News со ссылкой на представителя Пентагона.
Еще 24 августа Пентагон объявил, что отправит Украине систему пусковых установок ракет с лазерной наводкой, которые могут быть быстро установлены на кузове гражданского грузовика. Пентагон еще не утвердил контракт на поставку этой системы.
Об этом сообщает Defense News со ссылкой на представителя Пентагона.
Еще 24 августа Пентагон объявил, что отправит Украине систему пусковых установок ракет с лазерной наводкой, которые могут быть быстро установлены на кузове гражданского грузовика. Пентагон еще не утвердил контракт на поставку этой системы.
Модульное ракетное оборудование L3Harris использует боеприпасы с лазерной наводкой для поражения наземных или воздушных целей, в том числе беспилотных авиационных комплексов.
По словам представителя компании, L3Harris планирует поставить Vampire в течение 9-месячного срока, как того требует Пентагон, после того как компания получит контракт.
28 октября стало известно, что Пентагон отправляет Украине новый пакет оружия и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов, чтобы усилить усилия по выводу российских войск из ключевых районов на юге в конце зимы.
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