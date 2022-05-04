В Украине ужесточили ответственность за перегрузки на дорогах

09:43 03 августа Киев, Украина

Глава Украины подписал закон, согласно которому в Украине ужесточат ответственность за перегрузки на дорогах и отказ от взвешивания транспорта

В частности, Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» № 1534-ІХ вводит административную ответственность за нарушения безопасности, которые зафиксированы автоматически или с помощью съемки.

Об этом сообщили в Офисе президента.



Документ призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.



Также закон расширяет полномочия Укртрансбезопасности в части осуществления габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ей право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.



Кроме того, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.



Ранее Глава государства отмечал, что перегруженный автотранспорт, особенно в период сбора урожая, разрушает дорожную инфраструктуру, и речь идет не только о старых дорогах – разбиваются даже новые трассы.



Поэтому он подчеркнул важность принятия документа, который защитит дороги от разрушения излишне нагруженными автомобилями и повысит уровень безопасности дорожного движения.