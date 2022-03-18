В Украине уже не осталось мест, где не было бы военной угрозы, - глава МВД

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в Украине уже не осталось мест, где не было бы военной угрозы. В частности, вражеские диверсанты есть по всей Украине.
Да, диверсионные группы оккупантов есть и в западных областях. Об этом глава МВД рассказал во время единственного телемарафона.
Сейчас в Украине нет ни одной области, где бы не происходили вражеские обстрелы или где не находили участников диверсионных групп.
– Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы, или где не находили представителей диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас обычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня.
Они также есть и во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской. Эта проблема сегодня есть повсюду, - заметил Монастырский.
Да, диверсионные группы оккупантов есть и в западных областях. Об этом глава МВД рассказал во время единственного телемарафона.
Сейчас в Украине нет ни одной области, где бы не происходили вражеские обстрелы или где не находили участников диверсионных групп.
– Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы, или где не находили представителей диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас обычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня.
Они также есть и во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской. Эта проблема сегодня есть повсюду, - заметил Монастырский.
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