В Украине увеличат численность военных ВСУ

Нардепы поддержали законопроект Владимира Зеленского № 5558, предусматривающий увеличение количества военных Вооруженных сил Украины.
“За” проголосовали 320 нардепов.
Проект закона о внесении изменений в статью 1 Закона Украины “О численности Вооруженных Сил Украины” (№ 5558) является неотъемлемой частью построения комплексной системы обороны, которая будет включать в себя и территориальную оборону. Увеличение численности ВСУ необходимое для полноценного формирования теробороны.
Законопроект № 5558 увеличивает предельную численность ВСУ на 11 тысяч: 10 тысяч — тероборона и тысяча — спецназовцы.
В настоящее время численность ВСУ составляет 250 тыс. человек, в том числе 204 тысяч военнослужащих. В случае одобрения документа в целом численность ВСУ увеличится до 261 тысячи, из которых 215 тысяч будут отнесены к военнослужащим.
Добавим, что ВР сократила время представления поправок к этому законопроекту и подготовки его ко второму чтению, то есть до окончательного принятия.
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