В Украине утвердили стратегию внешней политики

20:24 30 июля Киев, Украина

Украина впервые за 30 лет получила четкую и понятную стратегию внешнеэкономической деятельности, утвержденный СНБО документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики.
 
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 30 июля.
"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности", - сказал Кулеба.
По словам министра, прежде из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "шатания с одной стороны в другую".

В частности, документ определил цель внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.

Кроме того, стратегия определяет шесть приоритетных направлений:
  • Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.
  • Противодействие агрессивной политики Российской Федерации.
  • Курс на членство в ЕС и НАТО.
  • Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.
  • Защита прав и интересов граждан Украины за границей.
  • Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
Всего в стратегии более 250 пунктов, но все они сосредоточены вокруг того, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.