В Украине утвердили стратегию внешней политики

20:24 30 июля Киев, Украина

Украина впервые за 30 лет получила четкую и понятную стратегию внешнеэкономической деятельности, утвержденный СНБО документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 30 июля.

"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности", - сказал Кулеба.

По словам министра, прежде из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "шатания с одной стороны в другую".



В частности, документ определил цель внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.



Кроме того, стратегия определяет шесть приоритетных направлений:

Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Противодействие агрессивной политики Российской Федерации.

Курс на членство в ЕС и НАТО.

Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.

Защита прав и интересов граждан Украины за границей.

Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Всего в стратегии более 250 пунктов, но все они сосредоточены вокруг того, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.