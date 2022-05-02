В Украине утвердили стратегию внешней политики

Украина впервые за 30 лет получила четкую и понятную стратегию внешнеэкономической деятельности, утвержденный СНБО документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 30 июля.
По словам министра, прежде из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "шатания с одной стороны в другую".
В частности, документ определил цель внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.
Кроме того, стратегия определяет шесть приоритетных направлений:
- Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Противодействие агрессивной политики Российской Федерации.
- Курс на членство в ЕС и НАТО.
- Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.
- Защита прав и интересов граждан Украины за границей.
- Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
Всего в стратегии более 250 пунктов, но все они сосредоточены вокруг того, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.
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