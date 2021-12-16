В Украине усилят ответственность за смертельные ДТП

15:49 13 Июль Киев, Украина

На рассмотрение парламента был внесен законопроект № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

Цель законопроекта усилить ответсвенность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.



Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков

"Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом виде, внедряет штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности", - говорится в сообщении.

Указано, что принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП.

Отмечается, что срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, причиняемых водителями в состоянии алкогольного опьянения, и легкостью избежания ими ответственности.