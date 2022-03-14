В Украине усилят габаритно-весовой контроль на дорогах

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, направленный на совершенствование осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Законом также совершенствуются положения об административной ответственности за нарушение законодательства об автомобильном транспорте, зафиксированные в автоматическом режиме.
Закон передан на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Закон передан на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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