В Украине усилят габаритно-весовой контроль на дорогах

19:44 14 июня Киев, Украина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, направленный на совершенствование осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» (проект №3742) будет содействовать улучшению состояния безопасности дорожного движения и сохранению от разрушения автомобильных дорог общего пользования.



Нормативный акт законодательно закрепляет возможность автоматической фиксации нарушений в случае превышения весовых или габаритных ограничений", - говорится в сообщении.

Законом также совершенствуются положения об административной ответственности за нарушение законодательства об автомобильном транспорте, зафиксированные в автоматическом режиме.



Закон передан на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.