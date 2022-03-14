В Украине усилят габаритно-весовой контроль на дорогах

19:44 14 июня Киев, Украина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, направленный на совершенствование осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств.
 
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
"Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» (проект №3742) будет содействовать улучшению состояния безопасности дорожного движения и сохранению от разрушения автомобильных дорог общего пользования.

Нормативный акт законодательно закрепляет возможность автоматической фиксации нарушений в случае превышения весовых или габаритных ограничений", - говорится в сообщении.
Законом также совершенствуются положения об административной ответственности за нарушение законодательства об автомобильном транспорте, зафиксированные в автоматическом режиме.

Закон передан на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.