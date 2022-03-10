В Украине усиливают наказание за госизмену и мародерство

18:32 09 Март Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский подписал указ , предусматривающий усиление ответственности за государственную измену и мародерство во время военного положения.

Теперь в Украине максимальное наказание за государственную измену – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Мародерство будет караться сроком до 15 лет.

Ранее максимальным наказанием по этим статьям были 15 лет и 10 лет соответственно.

Также был унормирован закон о порядке выдачи и возврата огнестрельного оружия и боеприпасов гражданскому населению для защиты страны в военное время и предусмотрено, что гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины. Кроме того, предоставлена возможность гражданам Украины участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств, применяя собственную наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное оружие и боевые припасы к ней.