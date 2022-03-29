В Украине усилили ответственность за домашнее насилие

Верховная Рада приняла проект закона, ужесточающий ответственность за домашнее насилие, в частности, добавляется санкция в виде общественных работ, а средства за их выполнение направляются пострадавшему лицу.
Законопроект № 3908-1 поддержали 336 нардепа.
Также отмечается, что за совершение этого преступления военные будут привлекаться на общих основаниях, а не на основании дисциплинарного устава.
Дело можно будет рассматривать в отсутствие нарушителя, если его надлежащим образом уведомили.
В законе говорится, что совершение домашнего насилия (физического, психологического или экономического характера), которое не повлекло телесных повреждений (угрозы, оскорбления или преследование, лишение жилья, еды, одежды, другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право, и т. д.), в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, а также невыполнение срочного запретительного предписания лицом, в отношении которого он вынесен, или несообщение уполномоченным подразделениям органов Нацполиции о месте своего временного пребывания в случае его вынесения, влекут за собой наложение штрафа от 170 до 340 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
Если действия совершаются повторно в течение одного года, то предусмотрен штраф от 340 до 680 гривен или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или выполнение общественно полезных работ на срок от 40 до 60 часов, или административный арест на срок до 15 суток.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Дело можно будет рассматривать в отсутствие нарушителя, если его надлежащим образом уведомили.
В законе говорится, что совершение домашнего насилия (физического, психологического или экономического характера), которое не повлекло телесных повреждений (угрозы, оскорбления или преследование, лишение жилья, еды, одежды, другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право, и т. д.), в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, а также невыполнение срочного запретительного предписания лицом, в отношении которого он вынесен, или несообщение уполномоченным подразделениям органов Нацполиции о месте своего временного пребывания в случае его вынесения, влекут за собой наложение штрафа от 170 до 340 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
Если действия совершаются повторно в течение одного года, то предусмотрен штраф от 340 до 680 гривен или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или выполнение общественно полезных работ на срок от 40 до 60 часов, или административный арест на срок до 15 суток.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
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