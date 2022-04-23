В Украине упростили COVID-закупки, закон вступил в силу сегодня

12:22 24 июля Киев, Украина

Сегодня вступил в силу закон №1599-ІХ, в соответствии с которым в Украине отменена внетендерная закупка лекарственных средств, вакцин, иммунобиологических препаратов, расходных материалов для оказания медицинской помощи больным COVID-19.