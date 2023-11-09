В Украине упростили ввоз и распределение гумпомощи

14:20 09 ноября Киев, Украина

В Украине на законодательном уровне вводится электронная система учета гуманитарной помощи, что значительно упростит ее ввоз, учет и распределение.

Соответствующий законопроект № 9111 приняла Верховная Рада.

Платформа уже разработана, тестируется с 1 ноября.



Кроме того, расширяется перечень тех структур, которые получают гумпомощь. Раньше это могли быть зарегистрированы в Украине благотворительные фонды и общественные организации по определенным направлениям деятельности. Теперь — еще и иностранные благотворительные организации, представительства которых аккредитованы в Украине. Также получателями могут быть неприбыльные государственные и коммунальные учреждения, органы местного самоуправления, поставщики соцуслуг.



Если благотворительные организации купили за границей определенные товары и, когда ввозили их в Украину, задекларировали как гуманитарную помощь, это признается гуманитарной помощью. Ранее гуманитарной помощью могли признаваться только товары, которые были безвозмездно получены от донора.



Законопроект упрощает ввоз и учет дронов, турникетов и т.п. Еще появляется возможность передавать транспортные средства военным как гумпомощь.



У благотворителей есть 90 дней с момента пересечения границы, чтобы передать товары получателям безвозмездно.