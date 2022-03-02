В Украине учредили День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ

13:54 01 Июнь Киев, Украина

Решением Рады 4 июня станет Днем памяти детей, погибших от вооруженной агрессии России. Дата выбрана не случайно, именно 4 июня во всем мире отмечают Международный день детей-невинных жертв агрессии.

Проект постановления №5343 одобрили 308 народных депутатов.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что с начала российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей погибло более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы от 167 до более 500 несовершеннолетних.



Кабинету министров поручено в двухнедельный срок со дня принятия документа разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне памяти таких детей.



Также местным органам исполнительной власти поручено почтить на местном уровне память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России, путем наименования учебных заведений, учреждений дополнительного образования, топонимических объектов.

«Государственному комитету телевидения и радиовещания организовать тематические теле- и радиопередачи, посвященные памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», - говорится в проекте.