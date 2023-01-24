В Украине тревога: в воздух поднялся российский самолет с ракетой Кинжал

15:16 24 января Киев, Украина

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, включая Киев. Существует опасность российской ракетной атаки. Об этом свидетельствуют данные на карте воздушных тревог во вторник, 24 января.

Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направиться в укрытия или безопасные места.

По данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн, в 14:30 российские агрессоры подняли в воздух на аэродроме Мачулищи в беларуси всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31К, который является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Кинжал. Под угрозой удара вся территория Украины.

Российские агрессоры регулярно поднимают самолеты МиГ-31К в беларуси – на прошлой неделе это происходило два раза. Обычно в таких случаях воздушная тревога длится не более двух часов.

Также в соцсетях появилось видео, как в беларуси истребители рф взлетали с Кинжалами.