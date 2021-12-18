В Украине стартует "большая распродажа" тюрем

На территории "Ирпенского исправительного центра (№ 132)" пройдет мероприятие, посвященное начало продажи украинских тюрем. Эта колония также станет первым объектом, выставленным на продажу.Ожидается, что руководство Минюста расскажет о планах дальнейших продаж, а также о том, куда пойдут полученные средства.Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположено в центре поселка Коцюбинское. В соответствии с приказом Минюста в прошлом году было принято решение об оптимизации колонии путем ее консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.