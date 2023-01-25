В Украине срочно сформируют два батальона танков Leopard 2

13:37 25 января Киев, Украина

Власти Германии разрешили поставки основных боевых танков Leopard 2 для нужд армии Украины. О таком решении объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщается на сайте немецкого правительства в среду, 25 января.

"Это решение следует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне", – сказал канцлер на заседании правительства в Берлине.

Сообщается, что планируется быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. В качестве первого шага Германия предоставит роту 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера.

"Другие европейские партнеры также передадут танки Leopard 2. Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. Помимо обучения, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание системы", – говорится в сообщении.

Кроме того, Германия выдаст соответствующие разрешения на передачу странам-партнерам, которые хотят быстро поставить танки Leopard 2 со своих складов в Украину.