В Украине срочно сформируют два батальона танков Leopard 2

Власти Германии разрешили поставки основных боевых танков Leopard 2 для нужд армии Украины. О таком решении объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщается на сайте немецкого правительства в среду, 25 января.
Сообщается, что планируется быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины. В качестве первого шага Германия предоставит роту 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера.
Кроме того, Германия выдаст соответствующие разрешения на передачу странам-партнерам, которые хотят быстро поставить танки Leopard 2 со своих складов в Украину.
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