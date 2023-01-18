В Украине создают спецгруппу для расследования обстоятельств авиакатастрофы в Броварах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил создать спецгруппу для расследования обстоятельств авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибло 18 человек.
На борту вертолета было 9 человек, включая руководство МВД, все они погибли. Остальные 9 погибших — дети и взрослые, находившиеся в детском саду.
Генпрокурор Андрей Костин добавил, что дело находится под его личным контролем.
По заявлению спикера ВСУ Юрия Игната, комиссия будет расследовать причины авиакатастрофы.
Игнат объяснил, что необходимо изучить всю информацию: в частности, радиообмен и техническое состояние вертолета. Это продлится не менее нескольких недель, ведь техническое исследование занимает определенное время.
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