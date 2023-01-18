В Украине создают спецгруппу для расследования обстоятельств авиакатастрофы в Броварах

11:54 18 января Киев, Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил создать спецгруппу для расследования обстоятельств авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибло 18 человек.

"Трагедия в Броварах. В результате падения вертолета не менее 18 погибших. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Большая потеря для правительственной команды и всего государства", - отметил он.

Генпрокурор Андрей Костин добавил, что дело находится под его личным контролем.

По заявлению спикера ВСУ Юрия Игната, комиссия будет расследовать причины авиакатастрофы.

"Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает определенное время. Будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они исследуют причины произошедшего и какие факторы влияли на то, что упал вертолет", – заявил Игнат.

Игнат объяснил, что необходимо изучить всю информацию: в частности, радиообмен и техническое состояние вертолета. Это продлится не менее нескольких недель, ведь техническое исследование занимает определенное время.