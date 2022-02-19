В Украине создан Совет социального развития регионов

15:55 30 Сентябрь Киев, Украина

Указом президента Владимира Зеленского, был создан Совет социального развития регионов, возглавит Совет заместитель руководителя Офиса президента Украины по вопросам социальной политики и здравоохранения.



В документе говорится, что Совет создается с целью: