В Украине создан Совет социального развития регионов

Указом президента Владимира Зеленского, был создан Совет социального развития регионов, возглавит Совет заместитель руководителя Офиса президента Украины по вопросам социальной политики и здравоохранения.
В документе говорится, что Совет создается с целью:
- анализа обеспечения гарантий соцзащиты населения;
- наработки внесения на рассмотрение главы государства предложений по решению проблемных вопросов;
- подготовки законопроектов;
- наработки предложений по налаживанию взаимодействия с институтами гражданского общества в решении вопросов
- предоставления социальных услуг.
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