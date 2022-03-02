В Украине создан Совет Фонда Президента Украины

08:13 03 Июнь Киев, Украина

Владимир Зеленский подписал Указ № 223/2021 "О некоторых вопросах поддержки развития образования, науки и спорта", в котором прописаны приоритетные направления в работе Совете Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Фактически, этот указ запускает работу Фонда, созданного еще в 2019 году.

Данная информация размещена на сайте ОП.

"Основной задачей функционирования Фонда и Совета Фонда является поддержка молодежи для получения ею современного конкурентоспособного образования, стажировки и проведения исследований в научных учреждениях Украины и за рубежом", - отметила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская.

По ее словам, средства из этого Фонда направлены, в частности, на привлечение высококвалифицированных преподавателей для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях, ведь в Украине есть некоторые новые сферы, в которых не хватает ученых, и направления, где нужно усилить уровень подготовки специалистов.



Деятельность Фонда призвана решить эти вопросы и помочь создать в Украине научные школы по тем направлениям, в которых сегодня недостаточно исследований, подготовить качественных специалистов за рубежом, чтобы они, работая в Украине, развивали науку и технологии и передавали свои знания.



Не меньшее значение для развития молодежи имеют поощрительные выплаты. В частности, из средств Фонда будут выплачивать премии для празднования достижений украинских спортсменов, привлечение молодежи к участию в спорте и поддержки тренерской деятельности. Кроме того, этим указом введено финансирование из Фонда премий для участников ЗНО, получивших высокие результаты, и победителей всеукраинских и международных олимпиад.



Распорядителем средств Фонда является Министерство образования и науки Украины.



Также этим указом создан Совет Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Это совещательный орган при Президенте Украины. Его члены будут работать на общественных началах. В основу их деятельности положены принципы демократичности и прозрачности принятия решений, инновационности и самоуправления.



По словам заместителя руководителя Офиса Президента, на Совет Фонда возлагаются задачи по определению приоритетных специальностей, перечень учреждений для продолжения обучения и стажировки и прозрачного отбора стипендиатов и конкурсантов среди кандидатов, которые будут подаваться на рассмотрение Совета Фонда.



Членами Совета должны быть специалисты с опытом работы в сфере образования, науки и спорта с безупречной репутацией и высоким общественным авторитетом.