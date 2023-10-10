В Украине создали рацию Himera, которую не глушат россияне

17:32 10 октября Киев, Украина

Украинские разработчики создали радиостанцию Himera, способную преодолевать российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
 
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Враг постоянно использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия Силам обороны. Чтобы наши военные всегда имели связь и могли эффективно координировать работу подразделений, украинские разработчики создали радиостанцию Himera", - отметил Федоров.
По его словам, это уникальная технология, работающая под враждебным РЭБ. Враг не может заблокировать сигналы прав и расшифровать его. Разработка удерживает заряд до четырех дней.

Рацию можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка — для поиска и эвакуации воинов. Управление радиостанциями можно просто через приложение в телефоне.
"Убежден, что в скором времени на фронте будет еще больше таких раций. Himera стала лучшим defense-tech стартапом ИТ Арены 2023 и получила 10 тысяч долларов на масштабирование и развитие продукта. Дальше — еще больше технологий и инноваций, которые будут спасать жизнь наших военных", - подчеркнул Федоров.