В Украине создали рацию Himera, которую не глушат россияне

Украинские разработчики создали радиостанцию Himera, способную преодолевать российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, это уникальная технология, работающая под враждебным РЭБ. Враг не может заблокировать сигналы прав и расшифровать его. Разработка удерживает заряд до четырех дней.
Рацию можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка — для поиска и эвакуации воинов. Управление радиостанциями можно просто через приложение в телефоне.
Рацию можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка — для поиска и эвакуации воинов. Управление радиостанциями можно просто через приложение в телефоне.
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