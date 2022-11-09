В Украине создадут информационный правозащитный штаб - ОП

"Международный комитет Красного Креста не согласился делегировать своих представителей в состав миссии, которая должна была отбыть на линию разграничения и требовать от россии предоставления доступа к местам содержания украинских пленников. По моему предложению участники заседания приняли решение о создании информационного правозащитного штаба, который на регулярной основе будет обнародовать важные для мирового правозащитного сообщества и СМИ данные о нарушении прав человека во время российской агрессии", - отметил он.