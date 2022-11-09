В Украине создадут информационный правозащитный штаб - ОП
17:29 09 ноября Киев, Украина
Офис президента предложил создать информационный правозащитный штаб
, который будет публиковать данные о нарушениях прав человека во время агрессии рф.
Об этом собщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Международный комитет Красного Креста не согласился делегировать своих представителей в состав миссии, которая должна была отбыть на линию разграничения и требовать от россии предоставления доступа к местам содержания украинских пленников. По моему предложению участники заседания приняли решение о создании информационного правозащитного штаба, который на регулярной основе будет обнародовать важные для мирового правозащитного сообщества и СМИ данные о нарушении прав человека во время российской агрессии", - отметил он.
По словам Ермака, штаб будет работать непрерывно и станет площадкой для информационной поддержки вопросов украинских пленных, которых удерживают оккупанты.
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