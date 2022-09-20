В Украине состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных

12:51 20 сентября Киев, Украина

В Украину возвращены тела 25 украинских защитников.

Об этом 20 сентября сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины", - сказано в сообщении.

В Минитеграции отметили, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.