В Украине снизился уровень преступности - МВД

15:40 01 июня Киев, Украина

В Украине снизился уровень преступности и вырос процент раскрытия преступлений с начала вторжения россии.

Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального марафона новостей.

"Мы продолжаем фиксировать понижение уровня преступности. В частности, в несколько раз уменьшилось количество ДТП – там, где имели место травмы или гибель людей. У нас также значительно уменьшилось количество тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Есть снижение краж и ограблений",- отметил Енин.

Он уточнил, что сначала военного положения правоохранители зафиксировали около 10 тысяч краж, из которых раскрыто около 4 тысяч.



Что касается ограблений, произошедших во время военного положения, то раскрыты практически все – цифры колеблются на грани 90%. Такие же, по словам Енина, показатели по всем другим видам преступлений.



Он добавил, что на снижение уровня преступности повлияло решение Верховной Рады об усилении ответственности за имущественные преступления в условиях военного положения – теперь за такие преступления можно получить от 10 до 15 лет тюрьмы, а также наличие блокпостов и введение комендантского часа.