В Украине сменился судейский состав

18:39 07 Июль Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский назначил 32 судей в городские и районные суды в 12 областях. Соответствующий указ №268/2020 опубликован во вторник, 7 июля, офисом президента.





По два судьи назначены на должности в местных общих судах Винницкой, Львовской, Полтавской и Сумской областей. По четыре судьи назначены в Харьковской, Житомирской,

Запорожской и Днепропетровской областях.



В Одесской и Ивано-Франковской областях назначены по три судьи, в Волынской и Закарпатской областях – по одному. В Одесской и Ивано-Франковской областях назначены по три судьи , в Волынской и Закарпатской областях – по одному.По два судьи назначены на должности в местных общих судах Винницкой, Львовской, Полтавской и Сумской областей. По четыре судьи назначены в Харьковской, Житомирской,Запорожской и Днепропетровской областях.В Одесской и Ивано-Франковской областях назначены по три судьи, в Волынской и Закарпатской областях – по одному.

Как сообщалось, ранее Зеленский назначил 27 новых судей в местных общих судах.



Напомним, 16 июня президент Зеленский назначил новых судей в неработающие суды. По состоянию на конец мая в Украине было 10 неработающих судов. Глава государства назначил судей в восемь из них.