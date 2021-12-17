В Украине сменился судейский состав

Президент Владимир Зеленский назначил 32 судей в городские и районные суды в 12 областях. Соответствующий указ №268/2020 опубликован во вторник, 7 июля, офисом президента.
В Одесской и Ивано-Франковской областях назначены по три судьи, в Волынской и Закарпатской областях – по одному.
По два судьи назначены на должности в местных общих судах Винницкой, Львовской, Полтавской и Сумской областей. По четыре судьи назначены в Харьковской, Житомирской,
Запорожской и Днепропетровской областях.
В Одесской и Ивано-Франковской областях назначены по три судьи, в Волынской и Закарпатской областях – по одному.
По два судьи назначены на должности в местных общих судах Винницкой, Львовской, Полтавской и Сумской областей. По четыре судьи назначены в Харьковской, Житомирской,
Запорожской и Днепропетровской областях.
В Одесской и Ивано-Франковской областях назначены по три судьи, в Волынской и Закарпатской областях – по одному.
Как сообщалось, ранее Зеленский назначил 27 новых судей в местных общих судах.
Напомним, 16 июня президент Зеленский назначил новых судей в неработающие суды. По состоянию на конец мая в Украине было 10 неработающих судов. Глава государства назначил судей в восемь из них.
Напомним, 16 июня президент Зеленский назначил новых судей в неработающие суды. По состоянию на конец мая в Украине было 10 неработающих судов. Глава государства назначил судей в восемь из них.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии