В Украине с 10 декабря вступит в силу закон о пластиковых пакетах

12:14 01 Декабрь Киев, Украина

Закон об ограничении обращения пластиковых пакетов вступит в силу десятого декабря. С этого дня начинает действовать первый этап ограничений. Об этом сообщают журналисты «Первого Делового» телеканала.





Пластиковые пакеты запретят бесплатно распространять в магазинах, аптеках и заведениях питания. То же касается и сферы услуг.



Бесплатными будут только



Нарушителей эти требования будут штрафовать. В Министерстве защиты окружающей среды говорят, что следующим шагом для Украины станет ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.



Это делается для уменьшения и образования отходов. Использование пластиковых пакетов станет взвешенным и украинцы привыкнут использовать пакеты только по реальной необходимости — говорят в профильном Министерстве.



Такая практика не нова и такие ограничения уже установлены в десятках стран мира.



В июне парламент принял закон об ограничении использования пластиковых пакетов. Документ дает правительству полномочия устанавливать минимальные розничные цены на них. В конце следующей недели приобретает юридическую силу закон об ограничении обращения с пластиковыми пакетами. Их бесплатная реализация будет запрещена с 10 декабря.Пластиковые пакеты запретят бесплатно распространять в магазинах, аптеках и заведениях питания. То же касается и сферы услуг.Бесплатными будут только биоразлагаемые пакеты , а также первичная упаковка для мяса, рыбы и сыпучих пищевых продуктов.Нарушителей эти требования будут штрафовать. В Министерстве защиты окружающей среды говорят, что следующим шагом для Украины станет ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.Это делается для уменьшения и образования отходов. Использование пластиковых пакетов станет взвешенным и украинцы привыкнут использовать пакеты только по реальной необходимости — говорят в профильном Министерстве.Такая практика не нова и такие ограничения уже установлены в десятках стран мира.В июне парламент принял закон об ограничении использования пластиковых пакетов. Документ дает правительству полномочия устанавливать минимальные розничные цены на них.



Ранее предприятие «Мотор Сич» за выброс загрязняющих веществ в воздух на Запорожье оштрафовали на 869 тысяч гривен.



О том, что компании выписан добровольный штраф, сообщила Государственная экологическая инспекция Южного округа.