В Украине рекордные темпы бурения газовых скважин

11:50 28 декабря Киев, Украина

ПАО Укргаздобыча пробурило 47 новых скважин в 2022 году, что является показателем, который практически не отличается от довоенного. Об этом накануне сообщил Нафтогаз.

"47 новых скважин в этом году пробурила Укргаздобыча. Этот показатель практически не отличается от довоенного. 10 месяцев полномасштабной войны, постоянных обстрелов, террора энергетической инфраструктуры сделали наших специалистов еще более мотивированными и злыми", – говорится в сообщении.

Указано, что газодобытчики теряют темпы добычи газа на востоке Украины, однако методически увеличивают их на западе.

"Нашим газовикам удалось добиться рекордных показателей бурения. В октябре 2022 года буровое подразделение Укргаздобычи – Укрбургаз – установило рекорд по месячной проходке бурения – 30 505 м", – добавили в Нафтогазе.



Известно, что Укргаздобыча в 2021 году запустило в работу 50 новых скважин против 41 в 2020 году.