В Украине реформируют патентное законодательство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о реформе патентного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Сообщается, что закон совершенствует охрану прав интеллектуальной собственности на изобретения и полезные модели и гармонизирует национальное законодательство с положениями права Европейского Союза в этой сфере в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.
Также документ уточняет порядок предоставления дополнительной охраны прав на изобретения лекарственных средств.
Сообщается, что закон регулирует порядок регистрации промышленного образца и ее прекращения. Вводится административный способ признания недействительными права (свидетельства) на промышленные образцы в Апелляционной палате (post grant opposition). Это позволит быстрее и эффективнее бороться и предотвращать возникновение так называемого "патентного троллинга", когда недобросовестные лица злоупотребляют правами на промышленные образцы, которые не являются новыми, что в основном имеет место на таможенной границе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии