В Украине реформируют патентное законодательство

19:20 14 Август Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о реформе патентного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформы патентного законодательства" № 816-ІХ, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что закон совершенствует охрану прав интеллектуальной собственности на изобретения и полезные модели и гармонизирует национальное законодательство с положениями права Европейского Союза в этой сфере в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

"В частности, документ расширяет перечень прав и обязанностей субъектов прав на изобретения/полезные модели и перечень объектов технологий, на которые не распространяется правовая охрана. Предусматривается возможность подачи заявок в электронной форме и предоставляется право подавать возражения против заявок на изобретения после их публикации", - отмечается в сообщении.

Также документ уточняет порядок предоставления дополнительной охраны прав на изобретения лекарственных средств.

"Кроме того, Глава государства подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбу с патентными злоупотреблениями" № 815-ІХ, который парламент также принял 21 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что закон регулирует порядок регистрации промышленного образца и ее прекращения. Вводится административный способ признания недействительными права (свидетельства) на промышленные образцы в Апелляционной палате (post grant opposition). Это позволит быстрее и эффективнее бороться и предотвращать возникновение так называемого "патентного троллинга", когда недобросовестные лица злоупотребляют правами на промышленные образцы, которые не являются новыми, что в основном имеет место на таможенной границе.