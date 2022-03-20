В Украине разработают программу поддержки беженцев

Украинское правительство разрабатывает программу поддержки украинцев, которые покинули свои дома или лишились их из-за нападения России.
Об этом во время вечернего видеообращения за 18 марта, которое опубликовано на странице Офиса президента в Facebook, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Третья составляющая программы – поддержка семей, которые разместили у себя временно перемещенных лиц, сообщил президент. Они "как минимум" получат компенсацию за расходы на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев, пообещал глава государства.
Он рассказал, что в ближайшее время детали программы представит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Кроме того, президент сообщил, что поручил чиновникам совместно с Международным комитетом Красного Креста предоставить помощь гражданам Украины, которые из-за военных действий выехали за границу и "нуждаются во внимании государства и международных организаций".
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