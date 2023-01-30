В Украине разработают новую систему контроля оборонных закупок

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине разработают обновленную систему закупок для армии, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль.
По его словам, сегодня, 30 января, прошло совещание в котором приняли участие Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужба, СБУ и ГБР. Главной темой обсуждений были закупки Минобороны.
Шмыгаль добавил, что для реализации такого задания он инициировал создание рабочей группы, которую возглавит глава Минэкономики.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии