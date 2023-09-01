В Украине разрабатывают закон о военной полиции

12:08 21 августа Киев, Украина

В Украине разрабатывается закон о военной полиции — формирование с правоохранительными функциями, которое будет входить в систему Минобороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На базе комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности работает рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет Военная полиция. В разработке законопроекта о военной полиции активное участие принимает Главное управление военной юстиции Минобороны

Как отметили в ведомстве, военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.
"Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий)", — говорится в сообщении.
Цель законопроекта – поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, Государственная специальная служба транспорта (ГССТ).

Среди основных задач:
  • правоохранительная деятельность по предотвращению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;
  • оперативно-розыскная деятельность;
  • специальная превенция в ВСУ, ГССТ;
  • обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГССТ;
  • защита прав военнослужащих;
  • защита государственного имущества;
  • исполнение наказаний.
Предполагается достижение совместимости Военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО.

Законопроект проходит процедуру согласования.