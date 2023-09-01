В Украине разрабатывают закон о военной полиции

В Украине разрабатывается закон о военной полиции — формирование с правоохранительными функциями, которое будет входить в систему Минобороны Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
На базе комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности работает рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет Военная полиция. В разработке законопроекта о военной полиции активное участие принимает Главное управление военной юстиции Минобороны
Как отметили в ведомстве, военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
На базе комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности работает рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет Военная полиция. В разработке законопроекта о военной полиции активное участие принимает Главное управление военной юстиции Минобороны
Как отметили в ведомстве, военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.
Цель законопроекта – поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, Государственная специальная служба транспорта (ГССТ).
Среди основных задач:
- правоохранительная деятельность по предотвращению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;
- оперативно-розыскная деятельность;
- специальная превенция в ВСУ, ГССТ;
- обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГССТ;
- защита прав военнослужащих;
- защита государственного имущества;
- исполнение наказаний.
Предполагается достижение совместимости Военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО.
Законопроект проходит процедуру согласования.
Законопроект проходит процедуру согласования.
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